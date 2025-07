Aposentada passa mal durante o banho e morre em Araçatuba

Uma mulher de 70 anos morreu de forma repentina na manhã da última segunda-feira (1º), em sua residência localizada na Rua Mato Grosso, no bairro Vila Mendonça, em Araçatuba. A vítima foi identificada como Antônia Aparecida Rodrigues, aposentada.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher estava em casa com o companheiro e teria se queixado de dores no braço esquerdo momentos antes de ir tomar banho. Durante o banho, o marido ouviu um barulho vindo do banheiro e, ao verificar, encontrou Antônia caída e desacordada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, mas o médico socorrista constatou que a mulher já estava sem vida. A Polícia Militar também esteve no local e solicitou a presença da perícia.