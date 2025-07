Instrutor e aluno mortos em queda de avião são sepultados

Os corpos das vítimas do acidente aéreo ocorrido em São José do Rio Preto começaram a ser velados. Felipe Coiado, de 23 anos, aluno de instrução de voo, será sepultado em Potirendaba. Já o instrutor Abner Oliveira, de 41, será enterrado em Rio Preto.

O velório de Felipe ocorre no cemitério municipal de Potirendaba, com início às 13h30 e enterro previsto para 17h. Abner será velado a partir das 18h, no cemitério Jardim da Paz, com o sepultamento marcado para a manhã de quinta-feira, 3, às 11h.

Ambos estavam a bordo de uma aeronave de pequeno porte que caiu pouco após a decolagem, na manhã de terça-feira, 1º, em uma área de pasto. O avião havia saído do Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino. As vítimas morreram no local.