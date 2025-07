Estado reabre licitação para construir hospital em Birigui

O Governo de São Paulo reabriu o processo de licitação para a construção do Hospital Estadual do Alto Noroeste, em Birigui. A concorrência, do tipo menor preço, foi publicada no Diário Oficial no dia 26 de junho e tem sessão pública marcada para 31 de julho, às 10h.

O valor máximo previsto para a obra é de R$ 335,2 milhões. Podem participar empresas cadastradas no SICAF e no portal de compras do governo federal. A primeira tentativa de licitação foi cancelada devido a pendências documentais da empresa vencedora.

A futura unidade hospitalar, anunciada em 2023, atenderá mais de 40 cidades da região de Araçatuba, com foco em média e alta complexidade. O prédio terá 30 mil m² de área construída, 274 leitos e sete andares, além de heliporto e estrutura sustentável.