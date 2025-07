Novo pronto-socorro começa a ser instalado em Araçatuba

A cidade de Araçatuba iniciou nesta semana as obras de implantação do novo Pronto-Socorro Municipal (PSM), que será instalado no antigo prédio do Hospital da Mulher, localizado na Rua Sacadura Cabral, no bairro Aviação. A reforma acontece graças a uma colaboração entre a Prefeitura e o UniSalesiano, responsável pelo investimento de R$ 2,7 milhões oriundos do Programa Mais Médicos.

A execução da obra ficará a cargo da empresa J.E. Construção, com previsão de conclusão em até quatro meses.

O novo PSM contará com áreas distintas para o atendimento clínico adulto, pediátrico e casos de urgência, além de oferecer estrutura com recepção, consultórios, leitos de observação, farmácia, ala psiquiátrica, salas de exames e muito mais. Entre as intervenções previstas, estão demolições internas, reformas elétricas, hidráulicas e pintura geral.