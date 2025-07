Região tem queda nos crimes e mais de 560 prisões pela PM

O 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), sediado em Araçatuba e responsável por 31 municípios da região, divulgou o balanço operacional do primeiro semestre de 2025, destacando resultados relevantes no combate à criminalidade. De janeiro a junho, foram atendidas 22.701 ocorrências, que resultaram em 564 prisões em flagrante e 321 capturas de procurados pela Justiça.

As ações de patrulhamento também levaram à apreensão de 83 armas de fogo e recuperação de 97 veículos. No combate ao tráfico de drogas, a PM retirou de circulação mais de 62 quilos de entorpecentes, incluindo 34 kg de cocaína, 24 kg de maconha e quase 4 kg de crack.

Além da produtividade, os dados apontam redução significativa nos principais indicadores criminais: as mortes violentas caíram de 37 para 29 casos, enquanto os roubos tiveram queda expressiva, passando de 172 para 104 ocorrências. Já os furtos e roubos de veículos diminuíram de 156 para 144 registros.