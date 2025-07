Arnon Gomes lança livro que celebra o carnaval em crônicas

O jornalista, professor e escritor Arnon Gomes lança no próximo sábado ,5, o livro Memórias de um Quase Folião – a história do carnaval em 30 crônicas e uma entrevista com Joãosinho Trinta, o maior dos carnavalescos. A obra será apresentada ao público na Biblioteca Pública Municipal de Araçatuba, das 17h às 20h, com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor.

Dividido em duas partes, o livro reúne, na primeira, 30 crônicas publicadas originalmente no jornal Folha da Região, entre janeiro e fevereiro de 2007, durante a série “Abre-alas”. Os textos apresentam uma jornada afetiva e histórica pelo carnaval brasileiro, conduzida com o olhar apaixonado de Arnon, que há anos acompanha e escreve sobre o tema.

A segunda parte da obra traz uma preciosidade jornalística: uma das últimas entrevistas concedidas por Joãosinho Trinta, ícone máximo do carnaval carioca. A conversa, feita por Arnon em 2010, um ano antes da morte do artista, revela bastidores, visões e a força criativa de um dos nomes mais revolucionários da história do samba e do desfile das escolas.

Para completar a imersão carnavalesca, cada capítulo é ilustrado por Fabiano Santos, ator, diretor teatral e desenhista. As ilustrações resgatam imagens icônicas do carnaval, reforçando o espírito visual e simbólico da festa. O resultado é uma obra com 270 páginas que “carnavaliza” a leitura, aliando memória, arte e emoção.