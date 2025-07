Araçatuba tem junho com dobro de chuvas da média histórica

Esse comportamento climático não é exclusivo de Araçatuba. Em diversos estados brasileiros, como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e São Paulo, o mês também foi marcado por chuvas intensas. A principal explicação está na atuação do fenômeno La Niña, que altera os padrões atmosféricos e tem provocado anomalias na distribuição das chuvas no Brasil.

Somente no dia 23 de junho, choveu 29 mm, quase a totalidade prevista para o mês inteiro. O volume se aproxima do registrado em março, quando foram acumulados 79 mm, ainda abaixo da média de 155 mm para aquele mês.

O mês de junho terminou com um volume de chuva atípico e expressivo em Araçatuba , registrando 70 milímetros acumulados número 126% acima da média histórica para o período, que é de apenas 31 mm. Segundo dados do Instituto Climatempo, trata-se do maior índice pluviométrico desde abril e o segundo maior do ano até agora.

Em comparação com maio, quando choveu apenas 20 mm (bem abaixo da média de 49 mm), junho apresentou uma recuperação significativa. Já abril havia registrado 138 mm mais que o dobro do esperado, encerrando uma sequência de três meses consecutivos de precipitação abaixo da média.

Desde o início do ano, o comportamento da chuva em Araçatuba tem sido marcado por irregularidades. Janeiro teve 111 mm (menos da metade do previsto), fevereiro registrou 169 mm (91% da média), março 79 mm (51%) e abril destoou com excesso. Agora, junho volta a chamar atenção pelo desequilíbrio em relação à média histórica.

As informações são fruto de análises do Climatempo com base em estações meteorológicas e dados de satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que mantém um banco de dados de 30 anos para monitoramento climático.