Jovem de Minas é preso com mais de 200 kg de drogas em rodovia

Um homem de 25 anos, natural de Minas Gerais, foi preso na tarde desta terça-feira (1º) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis, durante ação conjunta da Polícia Militar com a FICCO/SP (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado). Ele foi flagrado transportando mais de 212 quilos de drogas em um carro roubado.

A abordagem ocorreu por volta das 13h05, no km 300 da rodovia, durante a Operação Impacto. O suspeito dirigia sozinho um Fiat Pulse, e demonstrou nervosismo, o que motivou uma vistoria minuciosa no veículo. Os policiais encontraram sete fardos com diversos tijolos de maconha, totalizando 199,160 kg, e 22 pacotes de skunk, somando 13,140 kg. Ao todo, foram apreendidos 212,300 kg de entorpecentes.

Durante a checagem, foi constatado que o carro utilizava placas falsas. O número do chassi revelou que o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro (RJ).