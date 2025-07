Araçatuba confirma mais duas mortes por H1N1 e alerta para vacina

Araçatuba confirmou, nesta terça-feira (1º), mais duas mortes por complicações do vírus influenza A (H1N1). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, com base em exames laboratoriais. Com isso, o total de óbitos pela doença no município chegou a oito somente em 2025.

As vítimas mais recentes são dois homens, de 48 e 78 anos, que morreram nos dias 27 e 30 de junho, respectivamente. Ambos tinham comorbidades, estavam internados em hospitais da cidade e não resistiram ao agravamento do quadro respiratório. Nenhum deles havia tomado a vacina contra a gripe, segundo a Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Em junho, a cidade também registrou as mortes de um homem de 50 anos, uma mulher de 69 e outro homem de 51 anos, nos dias 9, 13 e 22. Antes disso, foram confirmados três óbitos: uma mulher de 67 anos (18 de janeiro), um bebê de 8 meses (11 de maio) e uma idosa de 84 anos (27 de maio).