PM recupera celular furtado em UBS após rastreamento

Um furto registrado na tarde da última segunda-feira (30) terminou de forma positiva graças à agilidade da vítima e à pronta resposta da Polícia Militar de Araçatuba. O caso ocorreu por volta das 15h20, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Planalto, e envolveu o subtração de um telefone celular, que acabou sendo rastreado e recuperado poucas horas depois.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), a vítima relatou que o aparelho, de cor verde clara com capinha transparente, foi furtado enquanto carregava sobre uma cadeira dentro da UBS.

Com o apoio da equipe policial, foi possível realizar o rastreamento do celular, que apontou para um terreno baldio na Rua Regina, no bairro Rosele. Os policiais foram até o local indicado e encontraram o aparelho dentro de uma bolsa abandonada.