Queda de avião em Rio Preto mata instrutor e aluno durante voo

Um grave acidente aéreo chocou moradores de São José do Rio Preto (SP) na manhã desta terça-feira 1º. Um avião de pequeno porte, modelo Cessna 210, caiu em uma área de pasto no bairro Santa Inês, provocando a morte de duas pessoas um instrutor de voo e seu aluno.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, do sexo masculino, tinham entre 25 e 35 anos e apresentavam múltiplas fraturas em decorrência do impacto. As identidades ainda não haviam sido divulgadas até o fechamento desta reportagem.

O local foi imediatamente isolado pelas autoridades, e equipes do SAMU também foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. O acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que já foi comunicado oficialmente.