Cédulas falsas enviadas pelos Correios são apreendidas pela PF

Uma operação da Polícia Federal resultou na apreensão de cédulas falsas na manhã desta terça-feira, 1°, em Araçatuba. O flagrante aconteceu após a interceptação de um pacote suspeito enviado pelos Correios para um endereço residencial na cidade.

O material, que continha R$ 1 mil em notas com indícios de falsificação, chamou a atenção das autoridades pela repetição do número de série em todas as cédulas — um dos principais sinais de adulteração monetária. A ação teve origem em informações obtidas sobre o envio de moeda falsa por via postal, prática que vem sendo monitorada em diversas regiões do país.

Durante o recebimento da encomenda, o destinatário foi identificado e detido em flagrante, sendo conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba para os procedimentos legais. Também foi apreendido um aparelho celular, que será periciado e poderá ajudar a rastrear a origem das cédulas e possíveis conexões com outros envolvidos.