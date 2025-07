Dois homens são presos por tráfico durante operação no Alvorada

Na manhã desta terça-feira, 1°, policiais civis realizaram uma operação no bairro Alvorada, em Araçatuba, que resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi coordenada pelo delegado Flávio Miranda e reuniu equipes da Polícia Civil de Mirandópolis, Lavínia e do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Araçatuba.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os policiais cumpriam um mandado de busca e prisão contra um homem foragido da Justiça, investigado por tráfico de entorpecentes. Apesar de o alvo principal não ter sido localizado, os agentes realizaram buscas no imóvel onde ele supostamente residiria.

Durante a varredura no local, foram encontradas porções de maconha, dinheiro em espécie e objetos comumente associados ao tráfico, reforçando a suspeita de que o endereço servia como ponto de movimentação de drogas.