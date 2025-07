Atletas de Araçatuba disputam Sul-Americano de Karatê

A dupla araçatubense conquistou vaga na seleção brasileira após se destacar nas seletivas realizadas no Rio de Janeiro e no Ceará.

Os treinamentos são comandados pelo sensei Fábio Hisatugo, 6º Dan pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), que também lidera as delegações de Araçatuba nos Jogos Regionais e Abertos, além de integrar a comissão técnica da seleção paulista.

O torneio está sendo realizado no Ginásio Geraldão, com organização da CBK em conjunto com a Confederação Sul-Americana de Karatê, e conta com a presença de delegações do Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Equador.