Marido é preso por agredir mulher grávida e familiares

Um homem de 28 anos foi preso no domingo, 29, em Tupi Paulista, a aproximadamente 160 km de Araçatuba, após agredir a mulher grávida de quatro meses, além da mãe e do padrasto, segundo informações da Polícia Militar.

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira, 30, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao endereço, o suspeito já havia fugido. A mulher relatou que foi atingida por um chute nas costas, o que provocou fortes dores em razão da gestação.

Durante a confusão, o padrasto do agressor também foi atacado com socos no rosto, e a mãe do suspeito sofreu chutes nas pernas e golpes na mão, que ficou inchada. Todos os feridos foram levados ao pronto-socorro para atendimento médico.