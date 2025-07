Jovem morre em acidente misterioso em rodovia de Araçatuba

A noite da última segunda-feira, 30, foi marcada por uma tragédia em Araçatuba. Heitor Alcântara Santos, de 25 anos, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta Honda Biz na Rodovia Elyezer Montenegro Magalhães, no trecho que corta o perímetro urbano da cidade.

Segundo informações apuradas pela reportagem, um caminhoneiro que trafegava pelo local teria visualizado o veículo caído às margens da rodovia e, ao se aproximar, encontrou o jovem desacordado. Ele acionou imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Equipes de resgate e uma unidade avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizadas, mas o óbito foi constatado ainda no local pelo médico socorrista. A vítima não portava documentos no momento da ocorrência, o que dificultou a identificação inicial.