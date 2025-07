Tarifa de ônibus intermunicipal sobe 5,32% na região nesta terça

As tarifas dos ônibus intermunicipais rodoviários e suburbanos no Estado de São Paulo serão reajustadas em 5,32% a partir desta terça-feira, 1º de julho, conforme autorização da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). O percentual segue o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses, considerado o indicador mais apropriado para refletir a inflação e o poder de compra da população.

Na região noroeste paulista, empresas como Reunidas Paulista, Itamarati, Guerino Seissentos e outras operadoras licenciadas já estão autorizadas a aplicar os novos valores, conforme extensão da linha e tipo de serviço (convencional, executivo, leito e litorâneo). Os ajustes devem ser informados diretamente nos guichês das rodoviárias e também pelas plataformas digitais das empresas, respeitando o direito à informação do consumidor.

De acordo com a tabela atualizada pela Artesp, uma viagem de até 100 km no serviço convencional passa a custar R$ 38,91, enquanto a mesma distância no serviço executivo sobe para R$ 66,15. Já para trajetos com mais de 300 km, os preços ultrapassam R$ 120,00 no convencional e podem chegar a R$ 207,16 no executivo. No transporte suburbano, que atende distâncias menores, os valores variam de R$ 5,62 a R$ 41,15, conforme a quilometragem.