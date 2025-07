Mais de 240 exames de mamografia são realizados em Araçatuba

A unidade móvel do programa Mulheres de Peito segue com atendimento gratuito em Araçatuba até sábado, 5 de julho, na Praça Rui Barbosa, região central da cidade. Desde o início da ação, no último dia 24, já foram realizados 246 exames de mamografia na carreta.

A iniciativa é voltada a mulheres de 50 a 69 anos, que podem fazer o exame apresentando apenas documento com foto e cartão do SUS. Já aquelas entre 35 e 49 anos, ou com mais de 70, precisam apresentar também um pedido médico.

O atendimento ocorre das 8h às 17h até sexta-feira (4), com distribuição de 50 senhas por dia, por ordem de chegada. No sábado (5), último dia da ação, o funcionamento será das 8h às 12h, com 25 senhas disponíveis.