Escolas municipais entram em recesso a partir de 10 de julho

A rede municipal de ensino de Araçatuba inicia o período de recesso escolar no dia 10 de julho, com retorno das aulas previsto para o dia 29 do mesmo mês. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação nessa segunda-feira, 30.

O recesso se aplica aos alunos do Ensino Fundamental, tanto em jornada parcial quanto integral e também para a Educação Infantil no período parcial. Nesse intervalo, não haverá funcionamento das escolas polo.

Já as unidades de Educação Infantil com atendimento em período integral, que atendem crianças de 0 a 5 anos, permanecerão abertas. O objetivo é garantir apoio às famílias que dependem do serviço durante as férias escolares.