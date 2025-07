Férias de julho: confira opções de cultura e lazer na região

Em Birigui , um dos principais atrativos é o Kartódromo Internacional Speed Park, que já recebeu etapas oficiais de campeonatos nacionais e internacionais, como o Brasileiro de Kart e a Copa Brasil. Com infraestrutura moderna e reconhecida por pilotos de todo o país, o espaço funciona como polo esportivo e turístico, recebendo também famílias interessadas em experiências com velocidade. O Sesc e Sesi de Birigui também se destacam com colônias de férias, atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes.

Em Araçatuba , a tradicional Prainha Municipal, localizada às margens do rio Tietê, é uma alternativa bastante procurada por famílias, principalmente nos fins de semana. O espaço oferece acesso gratuito, paisagem natural e uma área de convivência que atrai moradores e visitantes de cidades vizinhas. Na área cultural, a cidade conta ainda com atividades programadas pelo Sesc e Sesi, que preparam oficinas, apresentações e eventos voltados ao público infantojuvenil e às famílias durante todo o mês.

O Estado de São Paulo deve movimentar cerca de 5,3 milhões de turistas neste mês de julho, com uma previsão de R$ 7,8 bilhões injetados na economia. Os dados são do Ciet (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), da Secretaria de Turismo e Viagens de SP, e indicam um crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2024. Parte desse fluxo deve beneficiar também o interior, em especial a região Noroeste, que vem se destacando pelas opções de lazer, turismo natural, esportes e cultura.

Penápolis, por sua vez, aposta em seu acervo cultural. Os museus da cidade, como o Museu do Sol (focado em arte naïf) e o Museu Histórico e Pedagógico Gláucio Pires, oferecem alternativas de passeio educativo e interativo, especialmente para quem viaja com crianças ou busca experiências mais tranquilas. Além disso, a cidade conta com teatros e espaços públicos que também devem receber programação especial durante o mês.

Outro destaque regional é Buritama, que tradicionalmente atrai turistas com suas prainhas às margens do rio Tietê, muito frequentadas por famílias em busca de descanso, diversão e contato com a natureza. O local é um dos mais procurados na região durante o verão, mas também ganha força nas férias de julho por oferecer estrutura com áreas de lazer, alimentação e pontos para banho e pesca.

Apesar de destinos como Campos do Jordão, Olímpia e o Litoral Paulista seguirem entre os mais buscados do estado, a região Noroeste mostra seu potencial turístico com atrações acessíveis, familiares e de qualidade. Segundo a Setur-SP, o lazer é a principal motivação de quase metade dos turistas que circulam por São Paulo, e o turismo regional tem papel fundamental na geração de renda e desenvolvimento das cidades do interior.