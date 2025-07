Câmara aprova lei que regulariza imóveis em esquinas da cidade

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram outras propostas, incluindo um projeto que exige a divulgação das compensações ambientais no site da Prefeitura, também apresentado por Boatto. A norma determina a publicação de dados sobre árvores suprimidas e o plantio compensatório de mudas nativas, com atualização semestral.

De acordo com o autor, a medida atende uma realidade urbana comum na cidade, onde construções antigas, por desconhecimento técnico à época, avançaram sobre a calçada, impedindo a regularização formal. Com a nova regra, esses imóveis poderão ser legalizados sem a necessidade de demolições ou reformas estruturais.

A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou nessa segunda-feira, 30, um projeto de lei que permite a regularização de imóveis residenciais construídos em esquinas e que invadam o passeio público. A proposta, de autoria do vereador Luís Boatto (Solidariedade), viabiliza a emissão do habite-se para casas erguidas até a data de promulgação da nova norma, desde que a solicitação seja feita pelo proprietário e haja comprovação da data da obra.

Também foram aprovados projetos como a denominação do sistema de lazer do Conjunto Ivo Tozzi e a revogação do título de utilidade pública da APDA, a pedido da própria entidade. Uma resolução da vereadora Edna Flor também foi aprovada, disciplinando o uso do recurso “pela ordem” nas sessões legislativas.

A sessão foi a última antes do recesso parlamentar de julho. Ao todo, dez projetos foram aprovados e um foi adiado por três sessões.