Nova frente fria derruba temperaturas em Araçatuba em julho

A expectativa é de redução de até cinco graus nas temperaturas mínimas e máximas, em comparação com os últimos dias. A previsão para esta terça-feira aponta sol entre nuvens, nevoeiro ao amanhecer, aumento de nebulosidade no decorrer do dia e sem chance de chuva.

A mudança ocorre com a chegada de uma nova frente fria que avança pelo Oceano Atlântico, influenciando o clima em diversas regiões do país.

O primeiro dia de julho será marcado pela queda nas temperaturas em Araçatuba . Após um fim de semana de calor com máximas de até 31°C, os termômetros voltam a registrar mínimas próximas dos 12°C já nesta terça-feira (1º), segundo previsão do Climatempo.

As máximas também recuam, não devendo ultrapassar os 25°C. O cenário deve se manter até o domingo (6), com madrugadas entre 12°C e 14°C e tardes com temperaturas variando entre 25°C e 26°C.

Na semana anterior, o araçatubense enfrentou temperaturas extremas: mínimas de até 3,9?C e calor de 31°C no fim de semana, o que exigiu rápida adaptação da população às mudanças no tempo.

Diante desse novo episódio de oscilação térmica, a Defesa Civil de Araçatuba alerta para os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, grupos mais sensíveis ao frio. “Essas variações exigem atenção. É importante manter-se bem agasalhado e hidratado ao sair de casa”, orienta o coordenador do órgão, Eduardo Cardozo.