Operação da PM em Birigui reforça combate a furtos e roubos

A Polícia Militar intensificou o combate aos crimes patrimoniais em Birigui com uma operação especial realizada na tarde desta segunda-feira (30) em dois pontos estratégicos da cidade. A ação foi comandada pelo tenente Ícaro e fez parte do plano operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), com foco na prevenção e repressão de furtos e roubos de veículos.

Coordenada pela 4ª Companhia da PM, sob o comando do Capitão Lugão, a operação envolveu reforço no efetivo policial e aumento do número de viaturas nas ruas, além da atuação de equipes especializadas como ROCAM, Força Tática e o Policiamento de Trânsito. Os agentes realizaram ações de saturação e bloqueios viários com base em análises criminais que indicaram os pontos com maior risco de delitos. Um homem procurado pela justiça por Homicídio foi preso no segundo ponto de bloqueio pela equipe da ROCAM.

Durante a ofensiva, foram: