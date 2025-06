Motorista de aplicativo é esfaqueado por passageiro em Penápolis

Um motorista de aplicativo de 30 anos deu entrada no pronto-socorro de Penápolis na madrugada desta segunda-feira (30) após ser esfaqueado por um passageiro durante uma corrida. O suspeito, um jovem de 22 anos, foi localizado pela Polícia Militar e confessou o ataque, mas alegou ter agido em legítima defesa.

De acordo com a versão apresentada pela vítima, o chamado foi feito para uma corrida até o bairro Jardim Canadá. No local, o passageiro entrou em uma residência e, em seguida, pediu para seguir até o bairro Silva Covas. No final da rua Tulipas, o jovem teria solicitado que o motorista parasse o veículo e, sem aviso, o atacou com facadas no pescoço e no peito.

Mesmo ferido, o motorista conseguiu lutar com o agressor, que fugiu a pé, deixando a faca com cabo verde dentro do carro. O veículo, um Hyundai Veloster, apresentava manchas de sangue e foi periciado pela PM.