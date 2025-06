Incêndio atinge barracão no recinto da feira agropecuária

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta segunda-feira (30), um dos barracões localizados no recinto da feira agropecuária de Guararapes. Apesar do impacto visual e da destruição parcial da estrutura, ninguém se feriu.

As chamas começaram por volta das 7h30, e quando o Corpo de Bombeiros de Araçatuba chegou ao local, dois caminhões-pipa da Prefeitura já atuavam no combate ao fogo. Uma hora depois, os bombeiros encerraram o trabalho de rescaldo.

Imagens que circularam em grupos de WhatsApp mostraram uma espessa nuvem de fumaça escura saindo do telhado do barracão, que ficou parcialmente destruído. Segundo informações apuradas no local, pneus estavam armazenados no interior do galpão — o que pode ter intensificado as chamas.