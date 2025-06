Vôlei feminino de Araçatuba é campeão invicto na Liga Amar Vôlei

A equipe feminina adulta de voleibol de Araçatuba conquistou, de forma invicta, o título do 2º Festival da Liga Amar-Vôlei 2025, disputado neste domingo (29), no Ginásio Álvaro Rocha Giordano – Vavá. O torneio reuniu times da região e teve formato de pontos corridos.

Representando a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, as atletas da casa estrearam com vitória por 2 sets a 0 sobre Bilac. Em seguida, Araçatuba conquistou mais três pontos com o W.O. da equipe de Arealva, que não compareceu à competição.

Com duas vitórias, nenhum set perdido e excelente desempenho coletivo, a equipe terminou isolada na liderança e levantou o troféu da competição. A conquista consolida o trabalho técnico e o crescimento da modalidade no município, sob comando da treinadora Ana Paula Mantovanelli.