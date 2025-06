Novo salário mínimo paulista entra em vigor nesta terça

A partir desta terça-feira (1º de julho), trabalhadores de 76 categorias profissionais no estado de São Paulo passam a receber o novo salário mínimo paulista, fixado em R$ 1.804. O reajuste, sancionado por meio da Lei nº 18.153/2025, representa um aumento de 18,8% em relação ao salário mínimo nacional, atualmente de R$ 1.518.

A atualização do piso estadual reflete uma política contínua de valorização da remuneração no estado: é o terceiro ano consecutivo em que o reajuste supera a inflação. Desde 2022, o crescimento acumulado do mínimo paulista é de 40,5%, enquanto a inflação no mesmo período foi de 15,1%. Em relação ao valor praticado em 2014 (R$ 1.640), a alta real foi de 10%.

A nova legislação foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo em duas sessões extraordinárias realizadas no dia 13 de maio, com ampla maioria dos votos. O piso estadual é voltado a categorias profissionais que não têm salários definidos por convenções ou acordos coletivos, servindo como garantia mínima de remuneração.