Vereador cobra esclarecimentos sobre possível remoção de famílias

“É preciso assegurar que nenhuma decisão seja tomada sem respeitar o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana”, destaca o vereador no texto. Segundo Damião, há risco de desocupação de um quarteirão inteiro, o que exige respostas rápidas e planejamento social eficaz por parte do poder público.

O parlamentar demonstra preocupação com os impactos sociais que uma eventual remoção pode causar e cobra da Prefeitura informações detalhadas sobre o cadastramento dessas famílias em programas sociais, como o CRAS e outros benefícios municipais, estaduais ou federais. O documento também pede transparência quanto à existência de notificações oficiais, ao número de famílias afetadas e à eventual realocação dos moradores.

O vereador Damião Brito (Rede) protocolou na Câmara Municipal de Araçatuba o Requerimento nº 221/2025, no qual solicita ao Executivo esclarecimentos urgentes sobre a situação das famílias residentes no Jardim Iporã, diante da possível necessidade de desocupação de imóveis na área.

Entre os sete questionamentos encaminhados ao prefeito Lucas Zanatta (PL), o vereador quer saber:

Se as famílias estão cadastradas em programas sociais e quantas são;

Se foram notificadas formalmente sobre a desocupação e com qual respaldo documental;

Qual será o destino das famílias em caso de remoção e que tipo de assistência será prestada;

Quantas famílias vivem na área a ser desocupada;

Como será conciliado o direito à posse pacífica com a eventual desapropriação;]

Quais medidas o município adotará para garantir a proteção social e habitacional, com base nos princípios constitucionais.

O requerimento foi apresentado em plenário no dia 23 de maio de 2025 e, conforme prevê o regimento, a Prefeitura deve responder dentro do prazo legal. Para Damião Brito, a atuação do Legislativo é fundamental para fiscalizar, prevenir injustiças e garantir a dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade.