Santa Casa renova sistema de climatização do Hospital do Rim

A renovação contempla a compra de 33 novos condicionadores de ar, que substituirão os aparelhos antigos, com mais de 11 anos de uso contínuo e sem possibilidade de manutenção. O projeto foi articulado junto ao gabinete do deputado por meio de Márcio Neres, gestor de Relações Institucionais da Santa Casa, em uma ação conjunta que visa garantir mais conforto térmico a pacientes e profissionais.

O Hospital do Rim da Santa Casa de Araçatuba terá o sistema de climatização completamente renovado. A melhoria será possível graças à emenda parlamentar de R$ 200 mil, destinada pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) a pedido do vereador Ícaro Morales (Cidadania). Os recursos foram depositados nesta segunda-feira (30) na conta da instituição.

O Hospital do Rim é uma referência regional no tratamento nefrológico, atendendo mensalmente 337 pacientes em hemodiálise e outros 200 em consultas especializadas, oriundos de 40 municípios.

A aquisição dos aparelhos será realizada via licitação por menor preço e representa a conclusão da campanha de climatização iniciada em novembro de 2024, no Dia de Doar, quando 55 condicionadores de ar foram arrecadados para os leitos do SUS e unidades de atendimento. A ação também viabilizou a reforma e climatização de recepções do hospital.