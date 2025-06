Família busca por jovem desaparecido após desentendimento amoroso

A família de Rodrigo Rodrigues, de 35 anos, está mobilizada nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro do jovem, que está desaparecido desde as 13h30 deste domingo (29). Conhecido como Digão, Rodrigo mora em Birigui e também é bastante conhecido no município de Bilac.

Segundo os familiares, Rodrigo teria deixado o apartamento onde reside, em Birigui, logo após um desentendimento amoroso. Pessoas próximas afirmam que ele não é dependente químico e nunca apresentou histórico de desaparecimentos anteriores.

Antes de sair, ele publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais, que acendeu o alerta da família: "Obrigado a todos que fizeram parte da minha vida."