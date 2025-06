Homem com mandado de prisão é capturado durante atendimento da PM

Uma ocorrência de desentendimento familiar terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça na noite do último domingo (29), no bairro Jardim Alvorada, em Buritama. A prisão ocorreu durante a atuação de uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada para intervir na situação.

Ao chegar à residência, os policiais abordaram os envolvidos e procederam com a checagem de dados pessoais no sistema da corporação. Durante a consulta, foi identificado que um dos abordados tinha um mandado de prisão em aberto.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial de Birigui (SP), onde a ordem judicial foi formalmente cumprida. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre o crime pelo qual o suspeito estava sendo procurado.