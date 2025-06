Briga termina em morte a facadas no Centro de Castilho

Na madrugada desta segunda-feira, 30, um homem de 26 anos foi morto a facadas durante uma briga no Centro, em Castilho. A vítima, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, teria se desentendido com o autor do crime, após retornar de um encontro com familiares e amigos.

Durante a discussão, o jovem foi golpeado com uma faca de cerca de 19 centímetros de lâmina, na presença de uma testemunha, que também auxiliou na localização da arma utilizada. A vítima ainda foi socorrida ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Andradina, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como homicídio qualificado.