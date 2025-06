Casos de dengue em Araçatuba disparam 890% no semestre

O número de casos positivos de dengue em Araçatuba teve um crescimento alarmante no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, o município confirmou 10.178 casos, número 890% maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando 1.028 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Os dados foram divulgados pela Vigilância Epidemiológica na última sexta-feira (28).

Apesar do avanço significativo no acumulado do ano, o mês de junho apresentou queda expressiva nos casos em relação aos meses anteriores. Foram 87 confirmações no último mês, contra 296 em maio e 1.761 em abril. A comparação entre junho e maio mostra uma redução de aproximadamente 95% nos registros. Junho também foi o segundo mês do semestre sem óbitos. Ao todo, 9 mortes foram confirmadas em 2025.

Mesmo com a queda no número de casos, a Secretaria de Saúde alerta para a importância de manter os cuidados mesmo durante o inverno. A estação, apesar de apresentar menor atividade do mosquito, ainda pode registrar focos de transmissão se houver acúmulo de água parada, principal criadouro do Aedes aegypti.