Reforma administrativa entra em pauta na Câmara de Penápolis

Além da reforma, a pauta inclui a análise de outras propostas, como a autorização para diretrizes preliminares de loteamento (Mensagem nº 100), a criação do cargo de agente de combate a endemias (Mensagem nº 82 – em segunda discussão) e dois projetos legislativos sobre o Conselho da Criança e o calendário oficial.

Para analisar o conteúdo, vereadores realizaram visitas às secretarias municipais e promoveram reuniões técnicas com o objetivo de entender a estrutura e o funcionamento de cada pasta. A secretária de Planejamento, Rosângela Vecchia, participou das discussões mais recentes.

Entre os projetos de autoria parlamentar, estão o PL nº 109, que cria o "Dia de Maria Chica", e o PL nº 110, que propõe ajustes na composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ambas as propostas são de iniciativa das vereadoras Darlene Zanetti e Professora Jandineia.

A sessão será realizada às 19h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara (canal 14) e pelas redes sociais da Casa. A população pode acompanhar os debates e consultar os projetos na íntegra no site oficial: www.camaradepenapolis.sp.gov.br.