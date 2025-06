Recapeamento avança em bairros da zona leste de Araçatuba

Moradores têm relatado satisfação com a melhoria das vias. A atual etapa contempla diversas ruas da zona leste e faz parte de um cronograma maior de intervenções em diferentes pontos da cidade. Ainda não foi divulgado o número total de vias beneficiadas até o momento.

A administração municipal informou que uma nova fase do programa de recapeamento já está sendo planejada. A próxima etapa deve abranger um volume maior de ruas, com previsão de atender bairros de outras regiões do município.