Câmara de Araçatuba realiza última sessão antes do recesso

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (30) a última sessão ordinária do primeiro semestre de 2025. A reunião marca o encerramento dos trabalhos legislativos antes do recesso parlamentar de julho e contará com 11 itens na ordem do dia sendo seis de autoria dos vereadores e cinco encaminhados pelo prefeito Lucas Zanatta (PL).

Apesar da suspensão das sessões durante o mês de julho, o atendimento ao público e o funcionamento administrativo da Casa seguem normalmente.

As sessões ordinárias serão retomadas no dia 4 de agosto, primeira segunda-feira do mês.