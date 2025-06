Guarda Civil de Birigui prende suspeito e recupera eletrônicos

Com base nas informações repassadas, os agentes iniciaram buscas nas imediações. Perto do Super Muffato, moradores confirmaram que os suspeitos haviam passado pela rua Ademar Ferreira da Silva. Em patrulhamento, a equipe localizou um dos envolvidos, que caminhava pela rua Bandeirantes.

Durante a abordagem, o rapaz confessou ter escondido os objetos em uma lixeira próxima. No local, os guardas encontraram uma CPU, um monitor, mouse, teclado, filtro de linha, cabos e uma impressora envolta em um lençol azul, além de um carnê de IPTU.

Questionado, o suspeito alegou que havia recebido os itens de uma mulher que conduzia um veículo GM Agile preto, e que teria dito que os eletrônicos estavam com defeito e poderiam ser vendidos como sucata. A justificativa foi descartada pelos guardas, que acionaram apoio.

Com auxílio de outra equipe, os agentes foram até o endereço indicado no carnê de IPTU. Lá, constataram o arrombamento da residência e sinais claros de invasão. Confrontado com as evidências, o suspeito confessou o furto.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a vítima reconheceu os bens e registrou a queixa. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça.

Imagens de câmeras de segurança de vizinhos flagraram a ação e serão repassadas à Polícia Civil, que prossegue com as investigações para identificar o segundo envolvido. A perícia técnica foi acionada e deverá realizar vistoria no imóvel nos próximos dias. A vítima foi orientada a não mexer nos danos causados até a conclusão do laudo pericial.