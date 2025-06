GCM apreende quase 100 pipas com linha cortante durante operação

Uma operação preventiva realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba nesse sábado, 28, resultou na apreensão de 95 pipas e 18 carretéis de linha cortante, conhecidas como “linha chilena”. A ação ocorreu no bairro Clóvis Picoloto e teve como foco a fiscalização do uso de materiais proibidos durante a prática de soltar pipas.

Equipes da GCM identificaram várias pessoas reunidas em áreas abertas do bairro, soltando pipas com o uso do material perigoso. Dois adultos foram identificados e tiveram seus nomes registrados em boletim de atendimento, mas não houve necessidade de encaminhamento à delegacia.

Segundo o secretário municipal de Segurança, Júlio César dos Santos, a operação tem como objetivo principal proteger a vida de quem circula pelas ruas da cidade. “A linha chilena tem alto poder de corte e representa uma ameaça real, especialmente para motociclistas e ciclistas. Estamos intensificando a fiscalização em pontos estratégicos de Araçatuba para evitar acidentes graves”, destacou.