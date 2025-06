Motorista embriagado colide com tampa de esgoto e é levado ao IML

Uma ocorrência de embriaguez ao volante mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba na noite desse sábado, 28, após a colisão de um veículo em via pública. O caso foi registrado por volta das 21h40, e envolveu um GM Monza vermelho, cujo condutor apresentava sinais claros de embriaguez.

De acordo com a GCM, o motorista foi encontrado no local da ocorrência com os olhos avermelhados, fala desconexa e dificuldades para se manter em pé. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro. O carro havia colidido com uma tampa de visita de esgoto, resultando em danos visíveis ao veículo.

Diante do estado do condutor, os agentes o conduziram ao plantão policial, onde o delegado de plantão solicitou a realização de exame de sangue no IML (Instituto Médico Legal), com autorização do comando da GCM. Após o procedimento, o homem foi levado de volta à delegacia para a conclusão do registro.