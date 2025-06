Adolescentes são apreendidos após série de roubos e por tráfico

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na apreensão de quatro adolescentes nesse sábado, 28, em Araçatuba, após o grupo ser identificado como responsável por uma sequência de crimes, incluindo roubos a estabelecimentos comerciais e tráfico de drogas. Três menores foram flagrados logo após assaltarem um comércio na rua Octacilio Venâncio de Carvalho, no bairro Icaray, e um quarto adolescente foi detido por receptação e tráfico.

O caso teve início quando policiais foram acionados para atender uma ocorrência de roubo. No local, o comerciante relatou ter sido surpreendido por dois rapazes e uma moça ao abrir seu estabelecimento. Um dos adolescentes estava armado com uma pistola preta, ameaçou atirar e encostou a arma no rosto da vítima. O trio levou cerca de R$ 130 em dinheiro e fugiu de bicicleta em direção ao bairro Jussara.

Com base nas características informadas, os policiais localizaram três jovens na rua Ernesto Nazaret, no bairro Traitú, exatamente com as roupas descritas e dividindo o dinheiro roubado. Durante a abordagem, foi encontrado um simulacro de arma de fogo e os menores confessaram não apenas o roubo, mas também a autoria de outros dois crimes recentes: um contra uma padaria na avenida Pompeu de Toledo e outro no estacionamento do supermercado Rondon Jussara, de onde subtraíram um celular.