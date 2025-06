Bolão de Penápolis fatura quase R$ 20 milhões na Quina

Penápolis está em festa após um bolão local ser contemplado com quase R$ 20 milhões no sorteio histórico da Quina de São João, realizado no último sábado, 28, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta coletiva acertou os cinco números do concurso 6760 e está entre os 13 ganhadores do prêmio principal de R$ 250 milhões, o maior já pago pela modalidade.

O bolão penapolense, registrado na Lotérica Central LTDA, foi feito com oito números e dividido em 50 cotas. O valor total recebido será de R$ 19.249.775,58, que será repartido entre os participantes.

Além de Penápolis, também ganharam prêmios principais apostadores de Belo Horizonte (MG), Dourados (MS), João Pessoa (PB), Glória do Goitá (PE), Recife (PE), São Paulo (SP), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Uberaba (MG), Nova Mutum (MT), Porto Alegre (RS) e Botucatu (SP).