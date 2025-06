Prefeitura alerta para fim do prazo contra a brucelose

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial, em parceria com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) do Estado de São Paulo, intensifica o alerta aos produtores rurais sobre o encerramento da Campanha de Vacinação contra a Brucelose, que termina no próximo domingo, 30 de junho.

A medida, prevista na Resolução SAA nº 78/24, determina a vacinação obrigatória de bezerras bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses. A aplicação deve ser feita exclusivamente por médico-veterinário cadastrado, que também é responsável por registrar eletronicamente o procedimento no sistema GEDAVE — a plataforma oficial do Governo Estadual voltada à defesa sanitária agropecuária.

Com a nova diretriz, o produtor não precisa mais declarar a vacinação manualmente. O registro passa a ser feito diretamente pelo profissional responsável, em até quatro dias após a imunização.