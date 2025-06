Linha do Claudionor Cinti passará a atender o bairro Guanabara

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, anunciou neste sábado (28 de junho) a expansão da linha de ônibus do bairro Claudionor Cinti, que passará a atender também o bairro Guanabara. A alteração começa a valer a partir do dia 7 de julho e tem como objetivo ampliar o acesso ao transporte coletivo em áreas com crescimento populacional.

A medida foi definida após reunião com representantes da empresa TUA (Transportes Urbanos Araçatuba), responsável pela operação das linhas de ônibus da cidade. A inclusão do Guanabara no trajeto atende uma reivindicação antiga da comunidade local, que enfrentava dificuldades de deslocamento até outras regiões.

Novo percurso

Com a mudança, o ônibus passará pela Rua Aguapeí, com acesso à Rua Alziro Zarur e Rua Padre Francisco Sersen para entrar no bairro Guanabara. O trajeto seguirá até a Rua Miguel Cervantes, retornando pela Rua Osvaldo Aranha, em direção à Avenida Aguapeí, formando um contorno que facilitará o embarque e desembarque em vários pontos do bairro.

Melhoria na cobertura urbana