Caminhão desgovernado invade residência no Rosele em Araçatuba

O muro de uma residência no bairro Rosele, em Araçatuba, foi destruído na manhã deste sábado (28) após um caminhão invadir o imóvel. O acidente aconteceu por volta do final da manhã, na Rua Carmem Miranda, próximo ao cruzamento com a Rua São Sebastião.

De acordo com informações apuradas pela reportagem junto às autoridades, o motorista perdeu o controle da direção, e o caminhão acabou invadindo o quintal da casa, rompendo a estrutura frontal.

Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido, inclusive o condutor, que saiu ileso. O imóvel estava ocupado no momento do acidente, mas os moradores estavam nos fundos da casa e não foram atingidos.