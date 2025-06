Homem chuta viatura da GCM e ameaça agentes em Araçatuba

O que seria uma abordagem de rotina terminou em confusão e agressões verbais na madrugada deste sábado (28) em Araçatuba. Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) após chutar uma viatura e ameaçar os agentes com palavras de baixo calão e intimidação. O caso ocorreu por volta das 2h30, na Rua Bastos Cordeiro, na região central da cidade.

A equipe realizava patrulhamento quando se deparou com uma motocicleta com três ocupantes, sendo que dois deles não usavam capacete. Ao perceberem a aproximação da viatura, os passageiros desceram e fugiram a pé, deixando o condutor no local.

Enquanto a guarnição tentava anotar a placa do veículo, um dos indivíduos que havia fugido retornou ao local, se posicionou diante da viatura e desferiu um chute contra a porta do motorista, num gesto de confronto direto.