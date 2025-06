Aposentado é encontrado morto com sinais de violência em casa

A Polícia Civil de Araçatuba investiga um possível caso de latrocínio roubo seguido de morte após o corpo do aposentado Rubens Antônio Guarnieri, de 68 anos, ser encontrado com sinais de violência dentro de sua residência, localizada na Rua Pedro de Toledo, na tarde da última sexta-feira, 27.

Segundo o boletim de ocorrência, Guarnieri foi descoberto por seu sócio comercial, que decidiu ir até o local após dois dias sem conseguir contato. Ao chamar pelo amigo e não obter resposta, o homem acionou o Corpo de Bombeiros, que forçou a entrada na casa. Lá dentro, os socorristas encontraram o aposentado já sem vida, ao lado de manchas de sangue espalhadas pelo cômodo.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica foram chamadas imediatamente. De acordo com os peritos, o corpo apresentava um corte abaixo do pescoço, possivelmente feito com faca, além de ferimentos no supercílio direito e esquerdo. Havia sangue nas paredes, o que indica que a vítima pode ter tentado se levantar após ser ferida.