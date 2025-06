Juquita, o homem que vive Raul Seixas em Birigui

O homem que canta Raul no karaokê é o mesmo que viveu a história por trás das canções. Aos 73 anos, Joaquim de Alcântara Ramos conhecido entre os amigos como “Juquita” ou simplesmente “Raul” mora em Birigui e mantém viva a chama da rebeldia poética do Maluco Beleza. Muito além de fã, ele é testemunha ocular de momentos íntimos da trajetória de Raul Seixas, que conheceu pessoalmente e com quem construiu uma amizade improvável, porém intensa.

A conexão começou em 1973, quando Juquita ouviu Ouro de Tolo no rádio. Aquela letra crítica, diferente de tudo o que tocava na época, mexeu com ele. “Parecia que Raul falava diretamente comigo”, lembra. A partir daí, passou a seguir cada passo do cantor, colecionar discos, entrevistas e participar de shows sempre que podia.

O destino, no entanto, reservava mais que admiração à distância. Em 1981, morando no bairro Brooklin, em São Paulo, Joaquim foi surpreendido ao descobrir que seu ídolo havia se mudado para o mesmo bairro. No Natal daquele ano, a coincidência se transformou em destino: ao entrar numa mercearia, encontrou Raul Seixas sozinho, comprando bebidas.