Araçatuba registra seis mortes por gripe H1N1 em 2025

Araçatuba vive um cenário preocupante com relação à gripe H1N1 (Influenza A). De janeiro até esta sexta-feira, 27 de junho, o município já contabiliza seis mortes por complicações da doença, incluindo vítimas com idades entre 8 meses e 84 anos. Em 2024, nenhum óbito foi registrado, o que evidencia um agravamento expressivo do quadro em 2025.

As mortes mais recentes ocorreram neste mês de junho: uma mulher de 69 anos, no dia 13; e dois homens, de 50 e 51 anos, que faleceram nos dias 9 e 22, respectivamente. Em maio, a doença vitimou uma bebê de 8 meses e uma idosa de 84 anos. Já em janeiro, uma mulher de 67 anos também morreu em decorrência do vírus.

Além dos óbitos, o número de casos confirmados disparou: 132 diagnósticos de Influenza A e 5 de Influenza B foram registrados neste ano, contra 41 e 2, respectivamente, em todo o ano de 2024. O aumento representa um salto de 218% na soma dos dois tipos de gripe.

Baixa cobertura vacinal preocupa autoridades