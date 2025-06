Apae de Araçatuba sorteia Fiat Mobi 2025 neste sábado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Araçatuba promove, neste sábado, 27 de junho, um sorteio beneficente de um Fiat Mobi 2025, zero-quilômetro, com base no resultado da Loteria Federal. O veículo, totalmente documentado, emplacado e com o IPVA 2025 quitado, foi doado pelo Grupo Caminho.

Ainda há números disponíveis, que podem ser adquiridos até as 17h do próprio sábado. Cada número custa apenas R$ 10,00 e a compra é simples: o valor deve ser enviado via PIX para o número de celular (18) 98110-0221. Em seguida, o comprovante de pagamento deve ser compartilhado para o mesmo número, com o nome completo e telefone do participante.

A Apae estará com plantão de atendimento durante o sábado para esclarecer dúvidas e auxiliar na venda dos números. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (18) 3636-7654.