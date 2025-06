Tradição, solidariedade e alegria marcam Festa Junina na Fazenda

Com música, dança, comidas típicas e espírito de solidariedade, a cidade de Araçatuba celebra neste sábado (28) a Festa Junina na Fazenda, no Parque Municipal da Fazenda (Av. Dr. Alcides Fagundes Chagas, 222, bairro Aviação). O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, acontece das 16h30 às 23h, com entrada gratuita e participação de entidades assistenciais da cidade.

Integrando a programação do Juninão pela Cidade série de atividades promovidas para valorizar a cultura popular a festa começa com o espetáculo teatral Brasil no Cordel, da Cia. Nuvem e Feijão, às 16h30. Às 19h30, o clima esquenta ainda mais com a apresentação de dança junina da Escola Municipal de Dança, seguida por brincadeiras para as crianças e shows com as duplas de viola caipira Cesar & Moccoca e Du Viola & Casemiro.

Além da programação cultural, o público poderá saborear uma ampla variedade de pratos típicos nas barracas das entidades participantes, como caldos, pamonha, milho cozido, bolo de fubá, canjica, cocada, pipoca, pastel, paçoca, cural, chocolate quente, quentão, entre outros quitutes juninos.